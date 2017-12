De Afghaanse vereniging Watandaar in Geel plantte een boom in het stadspark. Hiermee wil de Afghaanse gemeenschap, net als de boom, haar wortels in Geelse bodem groeien. Watandaar probeert de brug te slaan naar de Geelse samenleving door ondermeer een feest te organiseren met Afghaans nieuwjaar op 21 maart.