De Geelse professor Sarah Baatout is aangekomen in Antarctica. In het Prinses Elisabeth Station gaat ze samen met 13 andere wetenschappers, een maand lang ruimtevaartonderzoek doen. Ze gaan na hoe stress en isolement het immuunsysteem van de ruimtevaarders aantasten. Ze doen ook onderzoek naar de eigenschappen van spirilina, een bacterie uit de tropische meren die de Azteken gebruikten als voedingssupplement. Donderdag had ze haar eerste skypegesprek met haar twee kinderen en man. Sarah Baatout is hen zeer dankbaar omdat ze tijdens de feestdagen op Antarctica mag verblijven. Baatout verblijft een maand in het Prinses Elisabeth Station. Je kan haar dagboek hier volgen