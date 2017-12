Koning Filip en koningin Mathilde waren vandaag op bezoek in Oosterlo. Ze brachten een Kerstbezoek aan Huis Perrekes, een tehuis voor dementerenden. Het koningspaar kreeg er een rondleiding en wat uitleg over de werking van Huis Perrekes. Ook buiten stonden tientallen volwassenen en kinderen het koningspaar op te wachten. Huis Perrekes kreeg eerder deze week van de Vlaamse Regering een schenking van 50.000 euro tijdens de Warmste week van Music For life.