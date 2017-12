Aan het station van Geel breidt Het Fietspunt vanaf januari de dienstverlening uit. De permanentie-uren worden ingekrimpt waardoor tijd vrijkomt om het personeel in te zetten in nieuwe deelprojecten en initiatieven. Op verschillende plaatsen en tijdstippen ga je de medewerkers van het Fietspunt tegenkomen. De permanentie wordt teruggebracht tot 5 en een half uur per dag met de focus op de ochtend- en avonduren. Voor de rest van de daguren is er telefonische permanentie. De huidige dienstverlening aan het station en de stationsomgeving blijft behouden. Deze dienstverlening gaat uitgebreid worden met het onderhoud van de stationsparking en een extra oogje in het zeil houden aan de onderdoorgang onder de sporen. Onder de extra initiatieven valt de medewerking aan de jaarlijkse fietsdag in mei op. De medewerkers van het Fietspunt gaan de fietsen van de leerlingen van de lagere school controleren. Tijdens de dinsdagmarkt gaat twee keer per jaar een marktvestiaire ingericht worden waarbij bezoekers van de markt hun aankopen in bewaring kunnen geven terwijl ze een bezoek brengen aan handelszaken of de horeca. Tijdens Palmenmarkt en de kerstmarkt wordt een pop-up fietsenstalling georganiseerd. De stad Geel financiert de dienstverlening van het Fietspunt met een bedrag van 32.729 euro.