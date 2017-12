Maar liefst 264 kg voedingsmiddelen zamelden de leerlingen en hun ouders van Stedelijke basisschool De Bolleboom uit Zammel in. Ze schonken dit aan vzw Mensen in Nood Geel. Een jaar lang werken de leerlingen van De Bolleboom rond het thema geluksvogels. In de kerstperiode linken de kinderen dat aan 'geven'. Ze brachten dat in de praktijk door zelf te schenken aan mensen die het minder breed hebben.