De afgelopen twee weken stalen dieven koperen regenpijpen van de kerken in Zammel, Stelen, Punt en St-Dimpna. In Winkelomheide namen ze zelfs de koperen dakgoten mee. Deze kerken werden ook al in augustus geconfronteerd met koperdieven. De werkwijze van de dieven is altijd hetzelfde en de diefstallen werden bijna allemaal tijdens dezelfde nacht gepleegd. Koper is veel geld waard en daarom zeer gegeerd bij dieven. Heb jij verdachte gedragingen van mensen rond kerkgebouwen gezien, laat het dan weten aan de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op 014/56.47.00 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.