Met het project Geel Bu(u)rt wil men in de verschillende deeldorpen van onze stad buurtzorgnetwerken ontwikkelen om de sociale samenhang te versterken. Binnen een buurtzorgnetwerk helpen buren elkaar op vrijwillige basis met kleine taken en staan ze open voor een gezellige babbel. Om vraag en aanbod gemakkelijker bij elkaar te brengen wordt het digitale Please-platform gelanceerd. Het platform zorgt ervoor dat mensen op een gemakkelijke manier materiaal kunnen lenen, of hulp kunnen bieden en krijgen. Klik hier om je aan te melden