Dierenarts Guy Verellen uit Winkelomheide gaat zich zijn mountainbiketocht aan de Kapucienenberg in Bel nog lang herinneren. Hij werd omvergelopen door 2 herten en liep daarbij een bekkenbreuk op. Hij moet 4 weken in het ziekenhuis blijven. Het is zeer ongebruikelijk dat herten lopers of fietsers verwonden. Guy denkt dat de dieren opgejaagd waren door één of ander voorval. Op zondagvoormiddag kan het nogal druk zijn in de Belse bossen. De revalidatie van een bekkenbreuk duurt zo'n 3 maanden.