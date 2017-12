Vanaf volgend jaar gaat het Stedelijk zwembad tijdens de korte schoolvakanties vroeger open en dit al om 12 uur op weekdagen. Je kan er volgende week al meteen al van profiteren. Ook zijn er nieuwe openingsuren voor zaterdag, behalve in juli en augustus. Het zwembad gaat dan al dicht om vijf uur in de namiddag in plaats van zeven 's avonds.