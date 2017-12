In de maand januari flitst de lokale politie in Kievermont en in de Eikenstraat in Geel, op de Averboodsebaan en op de Diestse Baan in Laakdal en in de Schoolstraat en op de Gestelsesteenweg in Meerhout. Ook worden op andere plaatsen in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout snelheidscontroles gehouden.