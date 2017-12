Volgende week dinsdag labelt de politie gratis je fiets op de dinsdagmarkt. Je kan hen vinden op de Havermarkt, aan de fietsenstalling bij de kerk. Je brengt best je fiets en identiteitskaart mee, dan kan het label onmiddellijk aangemaakt en aangebracht worden. Het labelen van je fiets is belangrijk. Want de eigenaar van een gekenmerkte fiets is makkelijk terug te vinden. Dit kan handig zijn wanneer je fiets na een diefstal wordt teruggevonden. Geraak je niet op de dinsdagmarkt? Je kan ook via de website van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout een fietslabel aanvragen. Het label wordt dan naar je thuis opgestuurd.