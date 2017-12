De stedelijke openbare ­bibliotheek van Geel viert volgend jaar haar veertigste verjaardag. En dat doet ze een heel jaar lang samen met de leden en bezoekers. Zo start het project 'boek een boek', waarbij de medewerkers potentiële leden over de streep willen trekken door voor hen een boekenpakket op maat samen te stellen. Al wat de geïntereseerden hoeven te doen, is een antwoordformulier invullen en nadien de gepersonaliseerde boekenkeuze ophalen. Een andere actie is dat jarigen op de dag van hun verjaardag een leuke verrassing krijgen. Tegelijk blikt de bib vooruit, met de schrijf­wedstrijd 'Het is 2028, ik stap de bib binnen en ik zie…', daagt ze de bezoekers uit creatief in de toekomst te kijken. De beste verhalen worden gebundeld.