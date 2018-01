Kledingzaken die hun energie huishouding gratis willen doorlichten, kunnen zich tot 22 januari kandidaat stellen. Doel van het project is om, met de studenten energietechnologie van Thomas More Geel, het energieverbruik van kledingwinkels in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om hun energiefactuur te doen dalen. Daarmee ondersteunen de studenten energietechnologie de doelstelling van Kempen2020, het engagement van 29 Kempense gemeenten om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Het project loopt van 13 februari tot en met 5 mei.