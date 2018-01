Een man van 31 uit Laakdal werd door de strafrechter veroordeeld tot 12 maanden cel en 300 euro boete. Hij pleegde een inbraak in een appartement in Laakdal. De Laakdaller kon opgepakt worden aan de hand van een bloedspoor die hij achterliet tijdens de inbraak. De man was op een dak geklommen om een raam op de eerste verdieping te forceren. Hij verwondde zich daarbij en liet een bloedspoor achter. De inbreker maakte juwelen en geld buit.