In Winkelomheide werden drie woninginbraken gepleegd op woensdag 3 januari. De inbraken gebeurden tussen 18u15 en 19u30 aan Gemeenteheide, Scheplakens en Dennenstraat. Iedere keer werd een raam ingegooid. Heb jij iets gezien of heb je nuttige informatie? Breng de agenten van de politiezone op de hoogte via 014/56.47.00 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.