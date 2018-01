De driekoningenwandeling met een kudde drachtige schapen van vzw Kemp was een succes, ondanks de snijdende koude wind. De vzw Kemp, die met schapenkuddes begrazingsopdrachten uitvoert, sluit het werkjaar traditioneel af met een driekoningenwandeling. De nieuwe stal komt bij Sas 7 in Geel. Medewerkers en sympathisanten hebben tot de laatste dag hard gewerkt om de leegstaande koeienstal om te bouwen tot een aangepaste kraamkamer voor lammetjes. De verwachting is dat de 1.500 schapen de volgende weken 800 lammetjes op de wereld zetten.