Dronkenschap achter het stuur zorgde twee ongevallen op amper enkele uren tijd. Aan Hanestrik op Ten Aard belandde zondag rond 19u30 een auto in een sloot. De bestuurder liep lichte verwondingen op en de politie stelde vast dat hij dronken was. De man werd mee naar het politiekantoor genomen en mocht zijn roes uitslapen in de cel. Ook aan Blaardonk in Laakdal belandde een auto in de sloot. Dat gebeurde nadat een bestuurder maandagochtend rond 1u15 een verlichtingspaal had geramd. Ook deze automobilist bleek onder invloed van alcohol te zijn.