Nog dit voorjaar wil Corbie Hotels starten met de bouw van een tweede hotel in Geel. Het hotel komt aan de rotonde van de Pas met de Ring en Antwerpseweg. De nieuwbouw van 10 verdiepingen krijgt 60 kamers. Het hotel op de Markt in Geel is vaak volzet, waardoor men klanten moesten doorsturen. Oprichter van Corbie Hotels Walter Koch zegt dat ze een keuze moesten maken en die was ambitieus. Want ze bouwen zelf een hotel bij. Op de eerste en tweede verdieping komen kantoorruimtes van telkens 1000 m². Die worden verkocht. Op de derde etage komt de lobby, de ontbijtruimte en een vergaderzaal. De vierde en vijfde verdieping krijgen 30 hotelkamers en de verdiepingen daarboven nog eens 30 businessflats. Corbie Hotels verwacht in de loop van deze maand de vergunning op zak te hebben, zodat in april kan gestart worden met de bouwwerkzaamheden. De bedoeling is om in september 2019 te kunnen openen. In de nieuwe vestiging gaan 6 tot 8 mensen aan de slag kunnen. Met het nieuwe hotel erbij zal Corbie Hotels over 5 hotels in de Kempen beschikken, waaronder 2 in Lommel, 1 in Mol en 2 in Geel en is men bovendien marktleider in deze regio.