Bakker Peter Steurs uit Holven en Tom Vissers van Prik & Tik De Bierhal uit Zammel brengen een eigen vermout en gin op de markt die verwijzen naar het Merodegebied. Ze ontwikkelde de dranken samen met Thomas Cuyvers van Sterkstokers. Cuyvers stelde voor om wat honing uit het Merodegebied in de vermout te doen, samen met Spaanse wijn, kaneel, kruidnagel, vanille en bittere alsem. De nieuwe gin wordt gedistilleerd met dennenknoppen en daarbij nog bijennectar en extract van brandnetels. Vanaf nu zijn de dranken beschikbaar bij bakkerij Steurs in Holven en bij Prik & Tik in Zammel.