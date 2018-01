‘Geen zwerfvuil in mijn muil’, deelt een koe vanop grote panelen mee. De stad Geel startte op voorstel en in samenwerking met de Geelse landbouwraad een opvallende sensibiliseringscampagne tegen zwerfvuil af. Een 25-tal grote borden worden over gans Geels grondgebied geplaatst. Door gebruik van landbouwmachines geraken metalen schilfers en glasscherven in het veevoeder. Jaarlijks sterven vele koeien en andere dieren een verschrikkelijke dood door het zwerfvuil achtergelaten in de bermen langs weilanden. De stad wil met deze actie bijkomend sensibiliseren tegen zwerfvuil, zegt schepen van landbouw Ben Van Looveren.