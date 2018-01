De Geelse afdeling van de christelijke arbeidersvleugel Beweging.net gaat naar samen naar de gemeenteraadsverkiezingen met Sp.a Geel en Groen Geel. Alle betrokken besturen van de drie gaven het project de goedkeuring. De samenwerking vertrekt vanuit de aandacht voor het dichten van de kloof tussen de mensen en de politiek op lokaal vlak met een Geelse inslag. Door de bundeling van de progressieve krachten in Geel komt er een breed gedragen, vooruitstrevende lijst, waarop ook plaats is voor ongebonden progressieve Gelenaars. De groep ziet zich zo als volwaardig uitdager voor de huidige meerderheid en als een écht alternatief voor de Geelse kiezer, aldus een perscommunique. Hoe de uitslag van de verkiezingen erook gaan uitzien deze samenwerking is ook de aanzet van een nieuwe politieke beweging in Geel. Het is voor de initiatiefnemers geen tijdelijk project maar een blijvend engagement. De vorming van dit progressief front is een historisch feit voor Geel en tegelijk een unicum. Dit is de eerste kartellijst in Vlaanderen die de sp.a, Groen en Beweging.net lokaal samenbrengt.