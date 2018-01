ASV Geel won de eerste competitiewedstrijd na de winterstop tegen Berchem Sport met 1-3. Na 8 minuten kopte ASV-kapitein Jo Christiaens de vrije schop van Kerckhofs binnen. In de 22ste minuut maakte Van Dooren gelijk voor Berchem. Dit was echter wel van korte duur. Want amper één minuut later stond de 1-2 op het bord met een afstandschot van Reuten na balverlies van Berchem. Op drie minuten voor het einde van de eerste helft stonden de eindcijfers 1-3 op het scorebord dankzij de Geel captain Jo Christiaens.