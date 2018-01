Eén persoon die verdacht werd van het dealen in het verdovende middelen werd het afgelopen weekeinde gearresteerd tijdens een drugsactie door de lokale politie. Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter werd hij vrijgelaten onder voorwaarden vrijgelaten. In totaal werden 38 personen gecontroleerd. Ook 2400 voertuigen werden via de mobiele ANPR camera gecontroleerd. Elf gerechtelijke processen-verbaal werden opgesteld voor ondermeer het bezit van drugs en het niet-naleven van voorwaarden. Drie bestuurders legden een positieve drugstest af. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Bovendien legden ook nog vijftien bestuurders een negatieve ademtest af. Ook vier onmiddellijke inningen werden uitgeschreven voor verkeersovertredingen.