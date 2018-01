99% van de in totaal 1322 bestuurders legden een negatieve alcoholtest af het afgelopen weekeinde in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. De verschillende WODCA acties van de lokale politie kaderden in de nationale campagne 'Weekend zonder alcohol achter het stuur’. Acht chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Negen bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Zeven rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Drie informatierapporten werden opgesteld. Vier bestuurders legden een positieve drugstest af. Een dokter nam van hen ook een bloedproef af. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden. De controles vonden plaats in de drie gemeenten van de politiezone.