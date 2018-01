Vanaf vrijdag geldt in Velveken terug tweerichtingsverkeer. De stad evalueerde samen met de politie de verkeerssituatie na de invoering van enkelrichting tussen Voshonink en Herentalseweg. Voor een degelijke ontsluiting en een veilige doorstroming van het verkeer is het noodzakelijk dat het tweerichtingsverkeer terug ingevoerd wordt. Een spreiding van het verkeer zorgt bovendien voor een gedeelde last.

Om de overlast te beperken zijn volgende maatregelen getroffen: een tijdelijke snelheidsbeperking van 50 km/u over heel Velveken, intensieve snelheidscontroles door de politie en controle op het zwaar vervoer (tonnagebeperking zone +50 ton in Velveken)