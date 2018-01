Nu zondag vindt in Bel de traditionele St-Antoniuwviering plaats. St-Antonius of Toontje in de volksmond is de patroonheilige van mens en vee en beschermt hen tegen allerhande besmettelijke ziekten. Het varken is het vaste attribuut van Sint-Antonius, zowel in afbeeldingen en beelden, als bij de offergaven. Om 10 uur is iedereen in de kerk welkom voor een eucharistieviering. De priester besprenkelt daarna op het kerkplein alle dieren zoals paarden, honden, poezen of duiven met gewijd water. Motards rijden mee in de optocht, die begeleid wordt door een peloton Franse soldaten en door de doedelzakspelers Lowland Pipers. In de parochiezaal worden nadien varkenskoppen en andere vleeswaren verkocht. De kleinkunstgroep Opgeweckt geeft een optreden in de zaal.