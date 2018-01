Het verkeersongevallencijfer steeg vorig jaar opnieuw in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, nadat het cijfer zeventien jaar aan een stuk daalde. Vorig jaar liep dat weer op tot 192 verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Twee jaar geleden waren er dat 160. Een verklaring kan de korpschef Dirk Van Aerschot hier niet voor geven. Hij hoopt na dit jaar de dalende trend van de voorgaande jaren verder te zetten. Drie zwakke weggebruikers, waaronder 1 voetganger, 1 fietser en 1 motorrijder overleefden het ongeval niet. Daarmee zit de politiezone op hetzelfde aantal als twee jaar geleden en het op één na laagste aantal sinds 2001. Snelheid, drugs, alcohol en afleiding blijven de zogenoemde grote 'doders' in het verkeer. De politiezone startte eind vorig jaar ook met een project om het aandeel van de slachtoffers bij de fietsers op termijn te verminderen. Het agentschap wegen en verkeer investeert de volgende jaren in de politiezone in meer trajectcontroles.