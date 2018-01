De storm hield ook in Geel lelijk huis. Een hoge boom waaide om tussen de parking van het St-Dimpnaziekenhuis en de basisschool St-Dimpna. Gelukkig vielen er geen gewonden. Aan de Stelenseweg rukte de stormwind donderdagvoormiddag een groot deel van het platte dak van een appartementsgebouw los. Ook daar vielen geen gewonden. Het ging om een plat dak waar de wind vrij spel onder kreeg. De roofing bleef wel vasthangen en bengelde aan de achterzijde over de appartementen heen. De dakisolatie lag verspreid over de binnenplaats van het appartementsgebouw. Ook in de andere deeldorpen begaven bomen het, zoals in het centrum van Winkelomheide. Daar waaide een boom om op de speelplaats van de basisschool. Niemand raakte gewond.