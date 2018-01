Dirk Kennis, de oud-hoofdredacteur van Het Nieuwsblad van Geel, vormt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker van het kartel tussen sp.a, Groen en Beweging.net. Die samenwerking werd precies een week geleden bekendgemaakt.

Sp.a en Groen bereidden al langer een gezamenlijke lijst voor de verkiezingen van oktober voor. Tegelijkertijd was de arbeidersbeweging Beweging.net op zoek naar een eigen identiteit. Omdat de leden blijven vinden dat ze op het politieke beleid moeten blijven wegen, sloot Beweging.net zich bij het linkse kartel aan.

Samen stelden ze een sociaal bewogen programma vinden. Om interne problemen te vermijden, waren de drie partners het ook eens dat nieuwe figuur van buiten de eigen partijgrenzen de lijst zou trekken.

Dat witte konijn is gevonden in de figuur van Dirk Kennis, die jarenlang hoofdredacteur was van het lokale weekblad Het Nieuwsblad van Geel. Momenteel is hij freelance journalist. “Ik heb er lang over nagedacht, maar ik vond vooral argumenten om toch te doen”, zei hij.

De partijen werken nu aan een programma dat de burger meer bij het beleid moet betrekken, dat veel meer aandacht heeft voor het sociale beleid dan hetgeen het huidige stadsbestuur voert, en onder meer een degelijk mobiliteitsplan voor het Sint-Dimpnaplein wil uitwerken.