ASV Geel speelde gelijk tegen Dender. Het werd 3-3. Al na 12 minuten kwamen de Gelenaars op voorsprong dankzij een uitstekende vrije trap van Reuten. Nog geen drie minuten later kwam Dender langszij en in de 23ste minuut kopte Cocchiere van Dender de 1-2 binnen. De tweede helft was zeker al twaalf minuten ver dat Carrasco de 2-2 maakte voor Geel. Twee minuten later bracht Dries Hulsmans de Gelenaars op voorsprong 3-2. En direct na de aftrap kon Tarfi meteen scoren voor Dender en werd de eindscore vastgelegd in een 3-3 gelijkspel.