Het Rode Kruis stelt de afgelopen jaren een daling vast van het aantal donoren en is op zoek naar méér mensen die een gift willen doen. De afgelopen vijf jaar is het totaal aantal donoren licht gedaald, met 3,22 procent. Met een nieuwe campagne wil het Rode Kruis daar nu verandering in brengen. En er wordt vooral gezocht naar mensen die plasma willen doneren. Vorig jaar kon het Rode Kruis rekenen op 180.262 donoren die bloed, plasma of bloedplaatjes gaven. In 2016 waren dat er nog 184.353. Je kan bloed geven als donor in Geel op de Markt in het Rode Kruis donorcentrum. De openingsuren lees je hier