Geelse TTC A – Vedrinamur B : 4 – 12

De eerste ploeg van Geelse TTC ontving in Bel de toekomstige kampioen van 2e nationale Vedrinamur. De Gelenaars verloren wel met 4-12, maar er was zeer hoogstaande tafeltennis te zien in Bel.

Geelse TTC B – Tecemo A : 11 – 5

Verliezen tegen een rechtstreekse rivaal voor de tweede plaats in eerste provinciale mocht niet. De twee kopmannen van Geelse namen dan ook ten volle hun verantwoordelijkheid. Zowel Alfredo Garcia als Nico D’Aes wonnen mooi al hun partijen. De twee zeges van Stefan Horemans en de éne overwinning van Hans Nys vervolledigden het succes van hun ploeg.