Een verplaatsing naar Beerse is nooit eenvoudig voor de herenploeg van VC Geel. Beerse is leider in de reeks. De Gelenaars wonnen met 2-3. Setstanden waren 23-25, 27-25, 25-16, 12-25 en 9-15. Door de overwinning op het veld van Beerse staat VC Geel derde in het klassement.

De damesploeg van VC Geel verloren met 2-3 van Zoersel. Geen schande als je weet dat het de leider is in eerste divisie en wetende dat de vele studenten bij VC Geel tijdens de maand januari examens hebben en dus amper aan trainen kwamen omwille van hun studies. De eerste set werd verloren met 21-25 en het was duidelijk dat de Geelse studerende dames hun studiestress duidelijk geparkeerd hadden. De tweede en derde set waren in het voordeel van de Geelse dames nl 25-10 en 25-16. De vierde set werd verloren met 17-25. Ook de vijfde set was in het voordeel van leider Zoersel. Zij wonnen met 9-15.