Het meldpunt Wolven ontving zaterdagochtend een oproep van een boer uit Meerhout. Drie van zijn schapen waren de nacht ervoor aangevallen. Twee overleefden de aanval niet. De derde kon enkel gered worden door een operatie ter plaatse. Dat meldt Landschap vzw, de natuurvereniging achter Meldpunt Wolven in een persbericht. Voorlopig wijst alles op een wolvenaanval. Ook werden wolvensporen gevonden op de oever van een pas geruimde beek in de buurt. De wolvin wordt Naya genoemd en is bijna drie weken op Vlaamse bodem. Ze leek eerst een voorlopig leefgebied gevonden te hebben op het militair domein van Leopoldsburg, maar de afstand tussen Meerhout en het domein is amper 20 km. De stappen van Naya kunnen getraceerd worden door een gps-band van onderzoekers uit Duitsland. Die data komt echter met een vertraging binnen.