In Ten Aard gebeurde een bizar ongeval op de Turnhoutseweg. Een personenwagen toetste rond 6 uur zondagochtend zijn voorligger aan. Waarschijnlijk bij het inhalen. Door de klap verloor de bestuurder van het aanrijdende voertuig de controle over zijn stuur, ramde een verlichtingspaal en kwam op zijn dak in een weide terecht. De bestuurder sloeg op de vlucht. In de andere wagen raakte niemand gewond.