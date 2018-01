87% van de in totaal 490 gecontroleerde bestuurders hield zich aan de snelheidsbeperking van 50 km/u aan Velveken. De lokale politie zet deze controles verder. Sinds maandag 22 januari is in Velveken terug in beide richtingen verkeer toegelaten vanaf Voshonink tot Herentalseweg onder voorwaarden. Zo is de maximumsnelheid beperkt tot 50 km/u en is er een tonnagebeperking tot 5 ton.