Een vrouw van 39 werd opgepakt door de politie in Turnhout. Zij wordt verdacht van diefstal van koperen regenpijpen van kerken. In december van vorig jaar verdwenen koperen regenpijpen van de kerken in Zammel, Stelen, Punt en St-Dimpna. In Winkelomheide werden de koperen dakgoten meegenomen. In enkele Limburgse kerken gebeurde hetzelfde. Daar kwam een auto met Nederlandse nummerplaat in beeld. De wagen werd opgemerkt in Turnhout. De Nederlandse bestuurster werd opgepakt en aangehouden.