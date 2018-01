Twee bestuurders werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Maandagavond even over 22u. kwamen twee auto's frontaal in botsing met elkaar op de afrit Herentals-Oost van de E313. Eén van de wagens werd deels op de vangrail gekatapulteerd. De brandweer kwam ter plaatse om de inzittenden te bevrijden.