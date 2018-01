De leerlingen van 3WET van het St-Dimpnacollege ontwierpen voor het STEM-project een prototype van een revalidatietoestel. Matijs is een tiener die na een ongeval gedeeltelijk verlamd is. Het was de taak van de leerlingen om voor hem een revalidatietoestel te ontwerpen waarmee hij zijn linkerarm kon trainen. De leerlingen bestudeerden de bouw en de werking van de armspieren. Met eenvoudig materiaal bouwden de meisjes en jongens van 3WET een prototype van een revalidatietoestel en testten ze uit.