Meubelen Verhaegen sluit na 75 jaar de deuren. Greetje Vanregemorter en Ann Verhaegen zetten een punt achter een mooi verhaal dat ze samen schreven en ze doen dit met de glimlach. Zij zijn de derde generatie aan het hoofd van dit familiebedrijf. Tot vandaag is Meubelen Verhaegen een goed draaiende zaak, maar omdat het er naar uit zag dat de opvolging niet eenvoudig was, besloot de familie om het verhaal in schoonheid te beëindigen. Doorheen de jaren groeide men van een winkelruimte van 400m² tot de huidige oppervlakte van 7000m² verspreid over drie verdiepingen. De meubelzaal aan de Diestseweg houdt nu uitverkoop.