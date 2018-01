Een man van 59 uit Geel had zijn dochter van 16 zwaar geslagen. Hij riskeert een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden. Het slachtoffer trok begin april vorig jaar naar de politie. Ze verklaarde dat haar vader erg boos was geworden omdat ze over de limiet was van haar gsm-abonnement was gegaan. Na de feiten vond een bemiddeling plaats tussen dader en slachtoffer. De vader zocht hulp en betuigde zijn spijt. Hij volgde een cursus agressiebeheersing, zei de openbare aanklager. De man bekende dat hij zijn dochter had geslagen, maar legde de schuld bij haar omdat ze loog over haar gsm-gebruik. Volgens de openbare aanklager is dit ongepast. De advocaat van de man vroeg de rechter om een opschorting van straf. Zijn dochter diende alleen klacht in, zodat hij hulp zou zoeken. Vonnis volgt op 19 februari.