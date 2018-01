De correctionele rechter veroordeelde een Nederlandse bende tot gevangenisstraffen van 3 tot 5 jaar. De bende pleegde in 2015 en 2016 verschillende inbraken, ramkraken en een diefstal met geweld in Antwerpen en Limburg. De Nederlanders waren in Geel verantwoordelijk voor een inbraak bij Auto 5 aan de Antwerpseweg. Ze stalen voor meer dan 40.000 euro aan auto-onderdelen.