ASV Geel praat met Oosterzonen om te fuseren. Dat bevestigt de voorzitter van Oosterzonen Stefan Van Lommel. De belangrijkste voorwaarde voor Oosterzonen, is dat ASV Geel, eerst zijn schuldenberg wegwerkt. Begin januari stelde het bestuur van ASV Geel de beslissing uit over de toekomst van de club. De voorzitter van Oosterzonen wacht de ontwikkelingen bij ASV af voor dat ie een beslissing neemt over een fusie. Ook ziet Van Lomel een belangrijk raakpunt met de visie van ASV Geel en dat is de jeugdwerking dat beide clubs hoog in het vaandel dragen.