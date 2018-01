Vrijdagochtend rond 8u30 brandde het na een explosie in een biogasinstallatie bij Agrogas aan de Rendersvensedijk in Geel. Er was veel rookontwikkeling. De brandweer kwam ter plaatse en had urenlang werk om het vuur te doven. Rond 10u30 was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Biogas wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.