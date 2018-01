37 maanden cel en jaren rijverbod riskeert een man van 53 uit Mol. Hij scheurde met zijn Audi S3 op 18 november 2015 over de Westelijke Ring in Geel tegen naar schatting 200 km/u. Hij probeerde langs rechts auto's in te halen en tikte de auto aan van Theo Faes uit Tongerlo. Diens auto werd tegen een boom gekatapulteerd. Theo Faes stierf ter plaatse. De Mollenaar werd gearresteerd. Hij had op dat moment al vijf maanden rijverbod en bleek bovendien onder invloed te zijn van medicatie. De openbare aanklager en de nabestaanden waren bijzonder hard voor de Mollenaar. Zeker omdat hij al 19 keren werd veroordeeld door de politierechter en al twee keer een ongeval veroorzaakte.