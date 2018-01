De distributiekosten voor elektriciteit en gas zijn in Geel, Kasterlee, Meerhout, Mol en Olen de voorbije twee jaar serieus gestegen. Als inwoner van deze Kempense gemeenten betaalde je vorig jaar in vergelijking met 2015 maar liefst 245 euro meer, alleen voor de distributiekosten van gas en elektriciteit. In Laakdal betaal je het minste uit de regio. Daar stegen de distributiekosten op twee jaar met 161 euro. Zo'n 40% van je elektriciteitsfactuur bestaat uit distribustiekosten. Voor gas is dat zo'n 25%.