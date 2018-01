ASV Geel won van Hamme met 2-1. In de eerste helft kwamen de piepjonge Gelenaars amper aan de bak en kwamen de bezoekers op voorsprong. In de tweede helft kreeg Hamme speler Luissint rood voor een fout op Carrasco. Seykens miste een open kans voor ASV, Hoefnagels trapte over en een kopbal van alweer Seykens bleek te zwak. Dries Hulsmans werd in de zestien meter van Hamme onderuitgehaald en Sam Vanaken zorgde vanop de stip dat ASV langszij kwam. Twee minuten later trapte Hoefnagels de winning goal binnen. De drie punten blijven in Geel en doet ASV Geel een goede zaak met een mooie 7 op 9 tijdens de laatste drie competitiewedstrijden en heeft het 30 punten.