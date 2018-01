Het stadsbestuur van Geel scoort slechte punten bij de Kempense ondernemers. Dat blijkt uit cijfers van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Voka hield midden vorig jaar een enquête bij 50 ondernemers in Geel, allemaal KMO's. De ondernemers ervaren een gebrek aan dialoog met het schepencollege. In Geel zorgt de verzadiging bij de toegang naar Thomas More voor beroering. Ook klagen de Geelse ondernemers over te veel gemeentelijke retributies en bedrijfsbelastingen. Voka roept het Geelse stadsbestuur op om te praten met de ondernemers. Er is weinig of geen overleg en communicatie. Ook is er behoefte aan administratieve vereenvoudiging. En er wordt te weinig rekening gehouden met vrachtwagens bij de aanpassing en de heraanleg van wegen. Voka is wel opgetogen over het feit dat de stad Geel een digitaal loket invoerde.