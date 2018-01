De Geelse TTC won overtuigend in Aarschot van Smash Dolfijn met 2-14. De verpletterende start van de Geelse tafeltennissers kwamen ze in Aarschot niet meer te boven. Kristof Van Reusel en Tom Aerenhouts klopten de twee kopspelers vóór de rust. Kristof Leysens en Danny Gesquière wonnen eveneens hun twee partijen zodat de rustcijfers op 0-8 werden gebracht. Na de pauze zette Tom Aerenhouts direct het negende punt op het scorebord en de zege was binnen. Met vier zeges van Kristof Leysens en Tom Aerenhouts en drie van Danny Gesquière en Kristof Van Reusel werd een zeer ruime zege behaald. De positie bij de top vijf van het klassement wordt hierdoor behouden door Geelse TTC A, ver van de degradatiezone.