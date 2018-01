Geel zette vorig jaar de eerste stappen naar het label van Kindvriendelijke Stad. Nu start de stad een focusgroep waar elke inwoner zijn of haar inbreng kan doen. Tijdens bijeenkomsten op 7 ­februari om 13u30 en 19u30 in zaal De Waai op de Werft kun je aangeven welk thema je belangrijk vindt, die nadien verder in de focusgroepen besproken worden. De sessies zijn bestemd voor volwassenen, maar die kunnen hun kinderen gerust meebrengen. Vooraf inschrijven is aangewezen.